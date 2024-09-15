Сили ППО вночі збили одну ракету і 10 дронів — Повітряні сили

Російська армія 15 вересня атакувала територію України за допомогою 3 ракет та 14 ударних дронів-камікадзе. Відомо, що сили та засоби протиповітряної оборони збили 11 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
«У ніч на 15 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 17 засобів повітряного нападу противника», — йдеться в повідомленні.
У відомстві уточнили, що окупанти вдарили по Одеській області двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області, а також 14 ударними БПЛА типу «Shahed» (райони: Курськ — РФ, Чауда — Крим).
В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних БпЛА.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.
Раніше ми писали, що російські окупанти за 14 вересня обстріляли Донецьку область. Внаслідок ударів одна людина загинула, крім того, троє людей отримали поранення.
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