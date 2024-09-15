У Зеленского опровергли готовность к «заморозке» войны с Россией

У Зеленского заявили, что Bild распространил фейк о заморозке войны. Фото: ОП

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал фейком новость о том, что якобы Украина готовится заморозить войну с Россией. Речь идет о «плане победы» Владимира Зеленского. Об этом он написал в своей соцсети.



«Bild распространил фейк. План победы Bild не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку Плана победы, никто с Bild не говорил», — отметил он.



Литвин дополнил, что Минск-3 или любой другой никто россиянам не подарит. По его словам, Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят.



«И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно План победы Украины, а не капитуляции или заморозки. План победы будет представлен сначала именно Соединенным Штатам, потому что Соединенные Штаты способны обеспечить реализацию его наполнения», — резюмировал советник Зеленского.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели отправится в США, где представит свою стратегию мира президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. При этом, в этом плане говорится о «прекращение огня на отдельных участках фронта».