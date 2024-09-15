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Удары по РФ и заморозка войны: Bild рассекретил «план победы» Зеленского

15 сентября 2024, 12:32

Удары по РФ и заморозка войны: Bild рассекретил «план победы» Зеленского

В сети появился план победы Владимира Зеленского. Фото: Офис президента В сети появился план победы Владимира Зеленского. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели отправится в США, где представит свою стратегию мира президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. При этом, в этом плане говорится о «прекращение огня на отдельных участках фронта». Об этом сообщает Bild.

По данным издания, кроме того, речь идет как о требовании разрешить разместить западное оружие дальнего радиуса действия в глубине территории России, так и о готовности Украины согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта — и тем самым на временную заморозку ситуации.

«Зеленский теперь хочет положить все яйца в одну корзину и попытаться добиться перелома на поле боя», — отметил военный эксперт Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене.

Масала добавил, что для этого Зеленскому совершенно необходимо «решение президента Байдена», это показывает, «в каком отчаянии уже находится Украина».

В свою очередь, Зеленский во время Ялтинской конференции по европейской безопасности в Киеве подчеркнул, что, если «мир не поддержит Украину в победе над агрессором, то это будет одна из величайших трагедий в истории».

Ранее мы писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит собственный план урегулирования конфликта в Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году.

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