Удары по РФ и заморозка войны: Bild рассекретил «план победы» Зеленского

В сети появился план победы Владимира Зеленского. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели отправится в США, где представит свою стратегию мира президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. При этом, в этом плане говорится о «прекращение огня на отдельных участках фронта». Об этом сообщает Bild.



По данным издания, кроме того, речь идет как о требовании разрешить разместить западное оружие дальнего радиуса действия в глубине территории России, так и о готовности Украины согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта — и тем самым на временную заморозку ситуации.



«Зеленский теперь хочет положить все яйца в одну корзину и попытаться добиться перелома на поле боя», — отметил военный эксперт Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене.



Масала добавил, что для этого Зеленскому совершенно необходимо «решение президента Байдена», это показывает, «в каком отчаянии уже находится Украина».



В свою очередь, Зеленский во время Ялтинской конференции по европейской безопасности в Киеве подчеркнул, что, если «мир не поддержит Украину в победе над агрессором, то это будет одна из величайших трагедий в истории».



Ранее мы писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит собственный план урегулирования конфликта в Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году.