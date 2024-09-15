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У Зеленського спростували готовність до «заморозки» війни з Росією

15 вересня 2024, 13:59

У Зеленського спростували готовність до «заморозки» війни з Росією

У Зеленського заявили, що Bild поширив фейк про заморожування війни. Фото: ВП У Зеленського заявили, що Bild поширив фейк про заморожування війни. Фото: ВП

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин назвав фейком новину про те, що нібито Україна готується заморозити війну з Росією. Йдеться про «план перемоги» Володимира Зеленського. Про це він написав у своїй соцмережі.

«Bild поширив фейк. План перемоги Bild не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом до підготовки Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив», — зазначив він.

Литвин доповнив, що Мінськ-3 чи будь-який інший ніхто росіянам не подарує. За його словами, Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить.

І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. План перемоги буде надано спочатку саме Сполученим Штатам, тому що Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення», — резюмував радник Зеленського.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський найближчими тижнями вирушить до США, де представить свою стратегію світу президенту Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Харріс і Дональду Трампу. При цьому в цьому плані йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту».

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