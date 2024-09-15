Партизанам удалось найти важный командный пункт оккупантов в Донецкой области

Партизаны нашли командный пункт россиян в Донецкой области. Фото: Атеш

Партизанское сообщество обнаружило командный пункт российских оккупантов в селе Стародубовка Донецкой области. Об этом передали в пресс-службе «Атеш».



«Наши агенты разведали территорию ангаров в Стародубовке Донецкой области и обнаружили место размещения командно–штабной машины, расположенной в лесистой местности. Добыли информацию об организации охраны, патрулировании территории и порядок доступа на объект», — говорится в сообщении.



Кроме того, было зафиксировано регулярное посещение этого места дорогими автомобилями офицерского состава группировки войск «Центр».



Партизаны уточнили, что разведка объектов такого масштаба помогает предотвращать преступные действия командования ВС РФ, влияя на координацию и управление оккупационных войск.