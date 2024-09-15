Партизанам вдалося знайти важливий командний пункт окупантів у Донецькій області

Партизани знайшли командний пункт росіян на Донеччині. Фото: Атеш

Партизанська спільнота виявила командний пункт російських окупантів у селі Стародубівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі «Атеш».



«Наші агенти розвідали територію ангарів у Стародубівці Донецької області та виявили місце розміщення командно-штабної машини, розташованої у лісовій місцевості. Здобули інформацію про організацію охорони, патрулювання території та порядок доступу на об'єкт», — йдеться у повідомленні.



Крім того, зафіксовано регулярне відвідування цього місця дорогими автомобілями офіцерського складу угруповання військ «Центр».



Партизани уточнили, що розвідка об'єктів такого масштабу допомагає запобігати злочинним діям командування ЗС РФ, впливаючи на координацію та управління окупаційних військ.