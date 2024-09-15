Россия за неделю выпустила по Украине около 30 ракет и более 800 КАБов — Зеленский

Зеленский рассказал, сколько КАБов, ракет и дронов выпустила РФ по Украине за неделю. Фото: ОП

Российская Федерация с 8 по 15 сентября атаковала Украину с помощью более 800 авиабомб и почти 300 ударных дронов-камикадзе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников», - отметил он.



Зеленский в очередной раз напомнив всему миру, что Украина нуждается в сильной поддержке партнеров.



«ПВО, дальнобойность, поддержка наших воинов. Все то, что поможет заставить Россию завершить эту войну. И я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает», — резюмировал глава государства.



Ранее мы писали, что российская армия 15 сентября атаковала территорию Украины с помощью 3 ракет и 14 ударных дронов-камикадзе. Известно, что силы и средства противовоздушной обороны сбили 11 российских целей.