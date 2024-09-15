Росія за тиждень випустила по Україні близько 30 ракет і понад 800 КАБів — Зеленський

Зеленський розповів, скільки КАБів, ракет і дронів випустила РФ Україною за тиждень. Фото: ВП

Російська Федерація з 8 по 15 вересня атакувала Україну за допомогою понад 800 авіабомб та майже 300 ударних дронів-камікадзе. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 300 ударних безпілотників», — зазначив він.



Зеленський вкотре нагадав усьому світу, що Україна потребує сильної підтримки партнерів.



«ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну. І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає та підтримує», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що російська армія 15 вересня атакувала територію України за допомогою 3 ракет та 14 ударних дронів-камікадзе. Відомо, що сили та засоби протиповітряної оборони збили 11 російських цілей.