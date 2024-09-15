На севере Донетчины восстановили электроснабжение — Филашкин

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что на севере Донетчины уже есть свет. Об этом он написал в телеграм-канале.



«Специалисты уже завершили ремонт повреждений, которые энергосистема получила в результате утреннего российского обстрела, и вернули электроснабжение в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку», — отметил он.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ 15 сентября обстреляла район теплоэлектростанции в городе Николаевка Донецкой области. В связи с этим в Николаевке, Славянске, Дружковке, Краматорске и Константиновке не было электроэнергии.



Известно, что в результате атаки двое людей пострадали.