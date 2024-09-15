На півночі Донеччини відновили електропостачання — Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що на півночі Донеччини вже є світло. Про це він написав у телеграм-каналі.



«Фахівці вже завершили ремонт пошкоджень, які енергосистема отримала внаслідок ранкового російського обстрілу, та повернули електропостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки», — зазначив він.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ 15 вересня обстріляла район теплоелектростанції у місті Миколаївка Донецької області. У зв'язку з цим у Миколаївці, Слов'янську, Дружківці, Краматорську та Костянтинівці не було електроенергії.



Відомо, що в результаті атаки двоє людей постраждали.