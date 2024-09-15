Зеленский и Байден обсудят удары дальнобойными ракетами по РФ — Салливан

Зеленский и Байден обсудят снятие ограничений на удары по РФ. Фото: Офис президента

Владимир Зеленский в конце месяца посетит США, во время своего официального визита глава государства обсудит с американским лидером Джо Байденом снятие ограничений на удары по России дальнобойным оружием. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, передает Sky News.



Выступая дистанционно на конференции в Киеве, Джейк Салливан заявил, что вопрос о том, дадут ли западные страны Украине разрешение использовать свое оружие для нанесения ударов по территории России, является предметом «интенсивных консультаций» между союзниками.



По его словам, Байден поговорит с президентом Украины об оружии и о «существенном» новом пакете помощи, над которым работает Вашингтон. Сам Зеленский предоставит американскому коллеге план победы.



«Я действительно считаю, что нам нужна комплексная стратегия для достижения успеха в этой войне, и именно ее, по словам президента Зеленского, он и предлагает», — отметил Салливан, добавив, что Байден «жаждет этого разговора».



Ранее мы писали, что Российская Федерация с 8 по 15 сентября атаковала Украину с помощью более 800 авиабомб и почти 300 ударных дронов-камикадзе.