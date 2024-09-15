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Зеленський і Байден обговорять удари далекобійними ракетами по РФ — Салліван

15 вересня 2024, 17:09

Зеленський і Байден обговорять удари далекобійними ракетами по РФ — Салліван

Зеленський та Байден обговорять зняття обмежень на удари по РФ. Фото: Офіс президента Зеленський та Байден обговорять зняття обмежень на удари по РФ. Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський наприкінці місяця завітає до США, під час свого офіційного візиту глава держави обговорить з американським лідером Джо Байденом зняття обмежень на удари по Росії далекобійною зброєю. Про це заявив радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван, передає Sky News.

Виступаючи дистанційно на конференції в Києві, Джейк Салліван заявив, що питання про те, чи дадуть західні країни Україні дозвіл використовувати свою зброю для завдання ударів по території Росії, є предметом «інтенсивних консультацій» між союзниками.

За його словами, Байден поговорить з президентом України про зброю та про «суттєвий» новий пакет допомоги, над яким працює Вашингтон. Сам Зеленський надасть американському колезі план перемоги.

«Я дійсно вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для досягнення успіху в цій війні, і саме її, за словами президента Зеленського, він і пропонує», — зазначив Салліван, додавши, що Байден «прагне цієї розмови».

Раніше ми писали, що Російська Федерація з 8 по 15 вересня атакувала Україну за допомогою понад 800 авіабомб та майже 300 ударних дронів-камікадзе.

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