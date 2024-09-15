Зеленский рассказал, сколько пунктов в плане победы Украины

План победы Украины, который президент Владимир Зеленский собирается представить президенту США Джо Байдену, включает четыре основных пункта и один дополнительный, который будет нужен стране после войны.



«У меня есть план, да, победный план, потому что для нас победа — это быть очень сильными и быть готовыми к сильной дипломатии. Поэтому я подготовил несколько пунктов, четыре из них, основные пункты плюс один, который нам нужен после войны», — заявил Зеленский в интервью CNN.



Президент пояснил, что в плане речь идет о безопасности, геополитическом месте для Украины, экономических решениях по поддержке, а также о «сильной и доступной» военной поддержке. По его словам, «мы должны быть свободными в том, как использовать тот или иной элемент».



Зеленский напомнил, что готов поделиться этим планом с Байденом, а затем будет «честно и правильно» поделиться ним с двумя кандидатами в президенты США — Дональдом Трампом и Камалой Харрис, а также Конгрессом США.







Ранее советник президента Зеленского опроверг сообщение газеты Bild о том, что в предлагаемом плане идет речь о «заморозке» войны.