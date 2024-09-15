Зеленський розповів, скільки пунктів у плані перемоги України

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський збирається представити президенту США Джо Байдену, включає чотири основні пункти та один додатковий, який буде потрібний країні після війни.



«Я маю план, так, переможний план, тому що для нас перемога — це бути дуже сильними і бути готовими до сильної дипломатії. Тому я підготував кілька пунктів, чотири з них, основні пункти плюс один, який нам потрібен після війни», — заявив Зеленський в інтерв'ю CNN.



Президент пояснив, що в плані йдеться про безпеку, геополітичне місце для України, економічні рішення по підтримці, а також про «сильну і доступну» військову підтримку. За його словами, «ми повинні бути вільними в тому, як використовувати той чи інший елемент».



Зеленський нагадав, що готовий поділитися цим планом з Байденом, а потім «чесно і правильно» поділитися ним із двома кандидатами у президенти США – Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, а також Конгресом США.







Раніше радник президента Зеленського спростував повідомлення газети Bild про те, що в плані йдеться про «заморожування» війни.