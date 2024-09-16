При атаке «Шахедов» на Киевскую область ранена женщина

Результат атаки «Шахедов» на Киев и Киевскую обл. Фото: Нацполиция

В результате атаки «Шахедов» на Киевскую область одна женщина была ранена. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Нацполиции Киевской области.



«Один человек был ранен. Повреждены дома местных жителей и транспортные средства. По состоянию на 08:35 повреждено пять частных домов и пять автомобилей. К сожалению, пострадала одна местная жительница. Пострадавшая была доставлена в одну из столичных больниц, ей оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Результат атаки «Шахедов» на Киев и Киевскую обл. Фото: Нацполиция

Результат атаки «Шахедов» на Киев и Киевскую обл. Фото: Нацполиция

Напомним, сегодня ПВО Украины сбила 53 из 56 «Шахедов». Отмечается, что около 20 дронов атаковали Киев.