Під час атаки «Шахедів» на Київську область поранено жінку

Результат атаки «Шахедів» на Київ та Київську обл. Фото: Нацполіція

Внаслідок атаки «Шахедів» на Київську область одну жінку було поранено. Про це повідомили у Департаменті комунікацій Нацполіції Київської області.



«Одна людина була поранена. Пошкоджено будинки місцевих мешканців та транспортні засоби. Станом на 08:35 пошкоджено п'ять приватних будинків та п'ять автомобілів. На жаль, постраждала одна місцева мешканка. Постраждалу було доставлено до однієї зі столичних лікарень, їй надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Результат атаки «Шахедів» на Київ та Київську обл. Фото: Нацполіція

Результат атаки «Шахедів» на Київ та Київську обл. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, сьогодні ППО України збила 53 із 56 «Шахедів». Зазначається, що близько 20 дронів атакували Київ.