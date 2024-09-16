Під час атаки «Шахедів» на Київську область поранено жінку

Внаслідок атаки «Шахедів» на Київську область одну жінку було поранено. Про це повідомили у Департаменті комунікацій Нацполіції Київської області.
«Одна людина була поранена. Пошкоджено будинки місцевих мешканців та транспортні засоби. Станом на 08:35 пошкоджено п'ять приватних будинків та п'ять автомобілів. На жаль, постраждала одна місцева мешканка. Постраждалу було доставлено до однієї зі столичних лікарень, їй надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.
Результат атаки «Шахедів» на Київ та Київську обл. Фото: Нацполіція
Результат атаки «Шахедів» на Київ та Київську обл. Фото: Нацполіція
Нагадаємо, сьогодні ППО України збила 53 із 56 «Шахедів». Зазначається, що близько 20 дронів атакували Київ.
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