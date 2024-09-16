Войска РФ 21 раз обстреляли Донецкую область: есть погибший и пострадавшие

Последствия российского обстрела в одном из населённых пунктов Донецкой области. Фото: ОВА

По состоянию на утро 16 сентября за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Один человек погиб, еще 7 пострадавших. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В Курахово повреждено 12 частных домов, в Мирнограде — админздание, в Новоэкономическом Гродовской громады — 15 домов.

В Покровске 1 человек погиб и еще 3 ранены, повреждены 3 инфраструктурных объекта и хозяйственное сооружение.

В Лимане в результате российской агрессии разрушены 2 админздания и нежилое помещение. В Николаевке оккупанты ранили 3 человека, повредили 11 многоэтажек, магазин.

Кроме того, в Северске российские захватчики разрушили 10 домов. В Часовоярской громаде агрессор ранил одного жителя.

С линии фронта эвакуированы 423 человека, в том числе 98 детей, сообщил начальник ОВА.