Війська РФ 21 раз обстріляли Донецьку область: є загиблий та постраждалі

На ранок 16 вересня за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Одна людина загинула, ще семеро постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
У Кураховому пошкоджено 12 приватних будинків, у Мирнограді — адмінбудівлю, у Новоекономічному Гродівській громаді — 15 будинків.
У Покровську 1 особа загинула та ще 3 поранено, пошкоджено 3 інфраструктурні об'єкти та господарську споруду.
У Лимані в результаті російської агресії зруйновано 2 адмінбудівлі та нежитлове приміщення. У Миколаївці окупанти поранили 3 людей, пошкодили 11 багатоповерхівок, магазин.
Крім того, у Сіверську російські загарбники зруйнували 10 будинків. У Часовоярській громаді агресор поранив одного мешканця.
З лінії фронту евакуйовано 423 особи, у тому числі 98 дітей, повідомив начальник ОВА.
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