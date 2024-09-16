В Мариуполе установили памятник оккупанту, который захватывал город в 2022 году

В оккупированном Мариуполе установили бюст так называемого «Героя ДНР» Владимира Фролова. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
Захватчики утверждают, что он участвовал в «освобождении» города. Оккупанта ликвидировали в марте 2022 года в бою на комбинате имени Ильича.
«В оккупированном Мариуполе систематически устанавливают памятники российским убийцам. А украинские памятные места и муралы уничтожают, чтобы русифицировать город и насадить искривленную историю событий 2022 года. Тогда Мариуполь почти три месяца находился в полной блокаде российских войск. Они обстреливали мирные кварталы с людьми, уничтожали больницы, критическую инфраструктуру, оставляя людей без воды и еды. В городе погибли десятки тысяч мариупольских семей», – отметили в мэрии Мариуполя.
Напомним, что в оккупированном Мариуполе россияне установили памятник убийце местных жителей.
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