В Мариуполе установили памятник оккупанту, который захватывал город в 2022 году

Памятник оккупанту Владимиру Фролову, который захватывал Мариуполь. Фото: Мариупольский городской совет

В оккупированном Мариуполе установили бюст так называемого «Героя ДНР» Владимира Фролова. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Захватчики утверждают, что он участвовал в «освобождении» города. Оккупанта ликвидировали в марте 2022 года в бою на комбинате имени Ильича.

«В оккупированном Мариуполе систематически устанавливают памятники российским убийцам. А украинские памятные места и муралы уничтожают, чтобы русифицировать город и насадить искривленную историю событий 2022 года. Тогда Мариуполь почти три месяца находился в полной блокаде российских войск. Они обстреливали мирные кварталы с людьми, уничтожали больницы, критическую инфраструктуру, оставляя людей без воды и еды. В городе погибли десятки тысяч мариупольских семей», – отметили в мэрии Мариуполя.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе россияне установили памятник убийце местных жителей.