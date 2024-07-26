В оккупированном Мариуполе россияне установили памятник убийце местных жителей – мэрия

Памятник российскому военному, который убивал жителей Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет

В захваченном Мариуполе на одном из участков проспекта Мира, где захватчики делают «Аллею героев», установили бюст российского военного Эдуарда Дьяконова. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Дьяконов родом из российского города Иркутск, погиб в Мариуполе 24 марта 2022 года во время захвата города.



Издание The Insider указало на то, что пророссийские источники распространяли противоречивую информацию об обстоятельствах гибели Дьяконова. Согласно первой версии, отряд Дьяконова проводил зачистку дома в Мариуполе, и рядом с Дяконовым упала подствольная граната; согласно второй — Дьяконов прикрывал отход группы и увидел гранату без чеки; согласно третьей — Дьяконов лежал раненным и накрыл гранату своим телом, сохранив жизни 13 сослуживцев.



В сообщении горсовета Дьяконова обвинили в убийстве мирных людей.



«Теперь захватчики пытаются сделать из убийцы «героя» и навязать это мариупольцам, выживавшим под российскими обстрелами. В каждой семье есть погибшие родственники, друзья и коллеги. Одновременно оккупанты пытаются максимально русифицировать оккупированный Мариуполь и уничтожить все, что напоминает о его принадлежности к Украине. Они уже демонтировали памятник жертвам Голодомора, защитникам Украины и уничтожили все муралы. Вместо этого оккупанты устанавливают памятные знаки убийцам и уже проводят опрос по памятникам Ленину, Сталину и Екатерине II», – рассказали в мэрии Мариуполя.

Напомним, что ранее в Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный».