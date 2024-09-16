У Маріуполі встановили пам'ятник окупанту, який захоплював місто в 2022 році

Пам'ятник окупанту Володимиру Фролову, який захоплював Маріуполь. Фото: Маріупольська міська рада

В окупованому Маріуполі встановили погруддя так званого «Героя ДНР» Володимира Фролова. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Загарбники стверджують, що він брав участь у «визволенні» міста. Окупанта ліквідували у березні 2022 року у бою на комбінаті імені Ілліча.

«В окупованому Маріуполі систематично встановлюють пам'ятники російським убивцям. А українські пам'ятні місця та мурали знищують, щоб русифікувати місто та насадити викривлену історію подій 2022 року. Тоді Маріуполь майже три місяці був у повній блокаді російських військ. Вони обстрілювали мирні квартали з людьми, знищували лікарні, критичну інфраструктуру, залишаючи людей без води та їжі. У місті загинули десятки тисяч маріупольських сімей», – зазначили у мерії Маріуполя.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі росіяни встановили пам'ятник убивці місцевих мешканців.