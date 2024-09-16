В Краматорске задержан парень, который на заказ сжег военное авто

В Донецкой области задержан 16-летний парень, который поджигал автомобили военных. В Краматорске несовершеннолетний сжег внедорожник Сил безопасности и обороны.



В полиции Донецкой области сообщили, что парня наняли российские кураторы через мессенджер. Он подыскал и согласовал потенциальную цель, а затем поджег ее с помощью легковоспламеняющейся смеси.



«Свои действия поджигатель зафиксировал на видео и отправил доказательство выполненного дела россиянам. За каждое уничтоженное авто оккупанты обещали немалую сумму. Однако сразу после первой попытки злоумышленника разоблачили и задержали оперативники уголовного розыска. У него изъяты средства поджога», — рассказали в полиции.



Парню объявлено подозрение по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).



Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали трех парней, которые поджигали служебные автомобили Сил обороны в Славянске.