У Краматорську затримано хлопця, який на замовлення спалив військове авто

На Донеччині затримано 16-річного хлопця, який підпалював автомобілі військових. У Краматорську неповнолітній спалив позашляховик Сил безпеки та оборони.



У поліції Донецької області повідомили, що хлопця найняли російські куратори через месенджер. Він підшукав і погодив потенційну ціль, а потім підпалив її за допомогою легкозаймистої суміші.



«Свої дії палій зафіксував на відео та надіслав доказ виконаної справи росіянам. За кожне знищене авто окупанти обіцяли чималу суму. Однак одразу після першої спроби зловмисника викрили та затримали оперативники карного розшуку. У нього вилучено кошти підпалу», — розповіли в поліції.



Хлопцеві оголошено підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).



Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше Служба безпеки України та Нацполіція затримали трьох хлопців, які підпалювали службові автомобілі Сил оборони у Слов'янську.