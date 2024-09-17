Ситуация в Покровском районе: из-за обстрела нет света в микрорайоне «Южный» и на некоторых улицах Родинского

Город Родинское Донецкой области частично остался без электроснабжения, кроме того, микрорайон «Южный» в Покровске полностью обесточен в результате атаки армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«В результате обстрела, который произошел 15 сентября, остается обесточен м-н «Южный», работы запланированы на текущие сутки», — говорится в сообщении.



Кроме того, в городе Родинское Покровского района отсутствует электроснабжение по ул. Заречная, Владимира Сосюры, Соловьиная, Степная, линия электросети принадлежит Укрзализныце, срок выполнения работ не известен.



Ранее мы писали, что российская армия 15 сентября дважды атаковала Покровск Донецкой области. Известно о гибели одного гражданского.