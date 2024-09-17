Ситуація у Покровському районі: через обстріл немає світла у мікрорайоні «Південний» та на деяких вулицях Родинського

Місто Родинське Донецької області частково залишилося без електропостачання, крім того, мікрорайон «Південний» у Покровську повністю знеструмлений внаслідок атаки армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«В результаті обстрілу, який стався 15 вересня, залишається знеструмлений м-н «Південний», роботи заплановані на поточну добу», — йдеться в повідомленні.



Крім того, у місті Родинське Покровського району відсутнє електропостачання на вул. Зарічна, Володимира Сосюри, Солов'їна, Степова, лінія електромережі належить Укрзалізниці, термін виконання робіт не відомий.



Раніше ми писали, що російська армія 15 вересня двічі атакувала Покровськ Донецької області. Відомо про загибель одного цивільного.