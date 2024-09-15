РФ дважды обстреляла Покровск: погиб один житель

Российская армия 15 сентября дважды атаковала Покровск Донецкой области. Известно о гибели одного гражданского. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В ведомстве уточнили, что в 09:15 в результате артиллерийского обстрела произошло попадание в хозяйственное здание вблизи одной из АЗС.



Кроме того, россияне около 11:00 обстреляли западную часть города, в частности, в районе улиц Ольшанского и 8-го марта. Один человек погиб.



Ранее мы писали, что российские военные за 14 сентября обстреляли Донетчину 18 раз.