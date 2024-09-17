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Расходы на армию в РФ увеличатся в два раза

17 сентября 2024, 16:59

Расходы на армию в РФ увеличатся в два раза

После увеличения численности армии РФ до 1,5 млн человек расходы на ее содержание удвоятся. Об этом говорится в докладе Фонда Карнеги.

Содержание армии численностью в 1,5 млн человек будет стоить более 3 трлн рублей ежегодно, что примерно вдвое выше довоенного уровня затрат на военных, говорится в докладе старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за Международный Мир Дары Массикот. Указ об увеличении численности армии с 1,3 до 1,5 млн человек в понедельник подписал Владимир Путин.

Отмечается, что расходы на личный состав российской армии на фоне войны в Украине стали выше, чем когда-либо ранее, говорится в докладе. Если раньше российские контрактники получали в среднем около 300-400 тысяч рублей в год, то теперь с учетом всех выплат они могут рассчитывать на доход до 10 млн рублей за три года, говорится в докладе.

После увеличения численности армии до 1,5 млн человек почти половина – 695 тысяч — будут контрактниками, говорил в декабре 2023 года занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу. При сохранении нынешней модели выплат контрактникам, по расчетам Массикот, базовые годовые расходы на зарплаты военным составят 2-2,5 трлн рублей. 

С учетом других затрат — на жилье, обучение, льготы — содержание такой армии будет стоить более 3 трлн рублей в год, говорится в докладе.

Сохранение нынешнего уровня зарплат на протяжении длительного времени может вынудить Минобороны начать снижать другие расходы — на учения, закупки оборудования или боеприпасов, считает Массикот.

Привлечение новых военных в армию усилит и напряжение на рынке труда, говорится в исследовании.

Увеличение численности армии будет дорогим не только с точки зрения зарплат и социальных выплат, но и фактически потребует удвоения существующей военной инфраструктуры в России, говорится в докладе. 

Для каждой новой дивизии потребуется построить не менее пяти четырехэтажных казарм, от пяти до десяти жилых домов для семей военных, а также школы и другую инфраструктуру, пишет Массикот со ссылкой на оценки российских военных аналитиков. 

Связанные с этим расходы могут оказаться непомерными для перегруженного оборонного бюджета, говорится в докладе.

Установленная Путиным численность армии имеет смысл только в условиях военного времени, написала Массикот в соцсети X после публикации указа Путина. По ее мнению, после окончания войны в Украине сценарий сохранения такой крупной профессиональной армии выглядит маловероятным. Более вероятным кажется возврат к позднесоветской системе смешанной готовности, которая существовала и в первое постсоветское десятилетие, считает Массикот. Такая схема будет предполагать существование активной армия в 1 млн человек наряду с обширным резервом личного состава и оборудования, который может быть мобилизован при необходимости, говорится в докладе.

Реальная численность армии может не достичь 1,5 млн человек, если для этого потребуется заплатить цену, которую Кремль не готов платить, – например, объявлять новую мобилизацию, написала Массикот в X. 

Общие расходы России на оборону на фоне увеличения затрат на выплаты военным и восстановление техники в 2024-2026 годах могут достичь 13 трлн рублей в год и превысить 7% ВВП, говорится в докладе. Такого уровня расходов на оборону не было со времен позднего СССР, отмечает Массикот.

Путин увеличил численность армии в третий раз с начала войны. До этого он увеличивал численность армии в августе 2022 года (с 1 млн до 1,15 млн человек) и в декабре 2023 года (до 1,3 млн).

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