Витрати на армію в РФ збільшаться вдвічі

Після збільшення чисельності армії РФ до 1,5 млн осіб витрати на її утримання подвоїться. Про це йдеться у доповіді Фонду Карнегі.

Утримання армії чисельністю 1,5 млн осіб коштуватиме понад 3 трлн рублів щорічно, що приблизно вдвічі вище за довоєнний рівень витрат на військових, йдеться в доповіді старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за Міжнародний Мир Дарії Массікот. Указ про збільшення чисельності армії з 1,3 до 1,5 млн. осіб у понеділок підписав Володимир Путін.

Зазначається, що витрати на особовий склад російської армії на тлі війни в Україні стали вищими, ніж будь-коли раніше, йдеться в доповіді. Якщо раніше російські контрактники отримували в середньому близько 300-400 тисяч рублів на рік, то тепер з урахуванням усіх виплат вони можуть розраховувати на дохід до 10 млн. рублів за три роки, йдеться в доповіді.

Після збільшення чисельності армії до 1,5 млн осіб майже половина – 695 тисяч – будуть контрактниками, говорив у грудні 2023 року Сергій Шойгу, який тоді обіймав посаду міністра оборони. За збереження нинішньої моделі виплат контрактникам, за розрахунками Массікот, базові річні витрати на зарплати військовим становитимуть 2-2,5 трлн рублів.

З урахуванням інших витрат — на житло, навчання, пільги — утримання такої армії коштуватиме понад 3 трлн. рублів на рік, йдеться у доповіді.

Збереження нинішнього рівня зарплат протягом тривалого часу може змусити Міноборони почати знижувати інші витрати на навчання, закупівлю обладнання чи боєприпаси, вважає Массікот.

Залучення нових військових до армії посилить і напругу на ринку праці, йдеться у дослідженні.

Збільшення чисельності армії буде дорогим не лише з погляду зарплат та соціальних виплат, а й фактично вимагатиме подвоєння існуючої військової інфраструктури в Росії, йдеться у доповіді.

Для кожної нової дивізії потрібно побудувати щонайменше п'ять чотириповерхових казарм, від п'яти до десяти житлових будинків для сімей військових, а також школи та іншу інфраструктуру, пише Массікот з посиланням на оцінки російських військових аналітиків.

Пов'язані з цим витрати можуть виявитися непомірними для перевантаженого оборонного бюджету, йдеться у доповіді.

Встановлена Путіним чисельність армії має сенс лише за умов воєнного часу, написала Массікот у соцмережі X після публікації указу Путіна. На її думку, після закінчення війни в Україні сценарій збереження такої великої професійної армії виглядає малоймовірним. Найімовірнішим видається повернення до пізньорадянської системи змішаної готовності, яка існувала і в перше пострадянське десятиліття, вважає Массікот. Така схема передбачає існування активної армії в 1 млн осіб поряд з великим резервом особового складу та обладнання, який може бути мобілізований за необхідності, йдеться в доповіді.

Реальна чисельність армії може не досягти 1,5 млн осіб, якщо для цього потрібно заплатити ціну, яку Кремль не готовий платити, – наприклад, оголошувати нову мобілізацію, написала Массікот у X.

Загальні витрати Росії на оборону на тлі збільшення витрат на виплати військовим та відновлення техніки у 2024-2026 роках можуть досягти 13 трлн рублів на рік та перевищити 7% ВВП, йдеться у доповіді. Такого рівня видатків на оборону не було з часів пізнього СРСР, зазначає Массікот.

Путін збільшив чисельність армії втретє початку війни. До цього він збільшував чисельність армії у серпні 2022 року (з 1 млн до 1,15 млн осіб) та у грудні 2023 року (до 1,3 млн).