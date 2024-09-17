«ДНР»: Пятеро жителей Донецка и Горловки ранены за день

К вечеру 17 сентября в группировке «ДНР» заявили о пяти пострадавших от обстрелов мирных жителях. В Ленинском районе оккупированного Донецка в результате падения частей ракеты, сбитой системами ПВО, пострадали мужчина и женщина.





В Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на мине «Лепесток» ранения средней степени тяжести получил пожилой мужчина.



В Никитовском районе оккупированной Горловки вследствие атаки беспилотника на легковой автомобиль ранен 27-летний мужчина.





В Центрально-Городском районе Горловки также ранен мужчина.