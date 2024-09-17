Россияне четыре раза обстреляли Покровск за минувшие сутки: повреждены дома и транспортная инфраструктура

В течение всего дня, 16 сентября, российские оккупанты наносили удары по Покровску. Под огнем оказались административные здания, дорожно-транспортная инфраструктура, а также частный сектор города. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Около 11: 45 произошел вражеский обстрел ул. Защитников Украины. Враг применил для атаки дрон. В 16:45 в северной части Покровска состоялось попадание в дорожное покрытие», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что около 18.00 оккупанты нанесли удар по частной застройке города, в результате чего были ранены трое людей. С различными видами травм они были госпитализированы в Добропольскую городскую больницу.



Кроме того, в 21:55 произошел обстрел административного здания и объекта критической инфраструктуры в южной части Покровска. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что за 16 сентября российская армия ранила троих жителей Донецкой области — в Покровске.