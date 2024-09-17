«ДНР»: П'ятьох мешканців Донецька та Горлівки поранено за день

Увечері 17 вересня в угрупуванні «ДНР» заявили про п'ятьох потерпілих від обстрілу мирних жителів.



У Ленінському районі окупованого Донецька внаслідок падіння частин ракети, збитої системами ППО, постраждали чоловік та жінка.

У Куйбишевському районі Донецька внаслідок підриву на міні «Пелюсток» поранень середнього ступеня тяжкості дістав чоловік похилого віку.



У Микитівському районі окупованої Горлівки внаслідок атаки безпілотника на легковий автомобіль поранено 27-річного чоловіка.

У Центрально-Міському районі Горлівки також поранено чоловіка.