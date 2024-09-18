Удар по складу БК в Тверской области: арсенал атаковали более 100 дронов, уничтожены большие запасы ракет

Детонация на складе БК в Тверской области РФ. Фото: кадр из видео

Ночью 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили большой склад боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Торопец Тверской области. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

На складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», тактических ракетных комплексов «Точка-У», управляемые авиабомбы и артиллерийские боеприпасы.

После атаки украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация БК. Пожар распространился на участке шириной шесть километров. Местные власти объявили эвакуацию населения.

Как сообщили в агентстве «РБК-Украина» со ссылкой на источник в ГУР, также уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN-23, ракеты к РСЗО «Град» и системам ПВО С-300.

Арсенал поразили дроны-камикадзе украинского производства. Всего в атаке задействовали более 100 ударных беспилотников. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 500 километров.

Напомним, что, судя по интерактивной карте пожаров NASA FIRMS, огонь охватил практически весь 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.