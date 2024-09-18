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В Тверской области РФ из-за атаки дронов загорелся и детонирует склад боеприпасов

18 сентября 2024, 08:47

В Тверской области РФ из-за атаки дронов загорелся и детонирует склад боеприпасов

Пожар на складах боеприпасов в Тверской области на карте NASA FIRMS зафиксирован с помощью спутников Пожар на складах боеприпасов в Тверской области на карте NASA FIRMS зафиксирован с помощью спутников

Склад боеприпасов загорелся в Торопце Тверской области РФ в результате атаки дронов. Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Отмечается, что ночью на складе боеприпасов начался пожар и детонация. Судя по интерактивной карте пожаров NASA FIRMS, огонь охватил практически весь 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

При этом факт масштабного пожара на складе боеприпасов российские власти прямо не признают.

По данным украинского осинт-эксперта Tatarigami, на атакованном складе хранились, помимо прочего, 122-мм реактивные снаряды для «Градов» и 82-мм артиллерийские мины.

О том, что в Торопце строится арсенал для хранения ракет и других боеприсов, в 2015 писало «Военное обозрение», в в 2018 году — местные СМИ.

В 3:30 губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что пожар в Торопце начался «в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО». Спустя 30 минут пресс-служба сообщила, что губернатор принял решение о «частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар».

По информации российского издания ASTRA, склады расположены в пригороде Торопца — рядом с деревнями Цикарево, Кудино и Заречье. В Торопце находится в/ч 54169 ТТ. Также в Торопце находится еще одна войсковая часть — бывшая в/ч 55443, ныне — 11777. 

«Деревня, находящаяся рядом с атакованным складом боеприпасов в Тверской области, из-за пожара оказалась отрезана для эвакуации, люди ожидают помощи на берегу озера, лодок на всех не хватает», — пишет ASTRA. 

Издание также отмечает, что в/ч 54169 уже как минимум дважды ранее атаковали дроны. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

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