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Удар по складу БК у Тверській області: арсенал атакували понад 100 дронів, знищені великі запаси ракет

18 вересня 2024, 11:47

Удар по складу БК у Тверській області: арсенал атакували понад 100 дронів, знищені великі запаси ракет

Детонація на складі БК в Тверській області РФ. Фото: кадр із відео Детонація на складі БК в Тверській області РФ. Фото: кадр із відео

Вночі 18 вересня дрони СБУ, ГУР та ССО знищили великий склад боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії у місті Торопець Тверської області. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», тактичних ракетних комплексів «Точка-У», керовані авіабомби та артилерійські боєприпаси.

Після атаки українських дронів почалася надзвичайно потужна детонація БК. Пожежа поширилася на ділянці завширшки шість кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

Як повідомили в агентстві «РБК-Україна» з посиланням на джерело в ГУР, також знищені значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN-23, ракети до РСЗВ «Град» та систем ППО С-300.

Арсенал уразили дрони-камікадзе українського виробництва. Загалом в атаці задіяли понад 100 ударних безпілотників. Відстань до ціллі від державного кордону становить близько 500 кілометрів.

Нагадаємо, що, судячи з інтерактивної карти пожеж NASA FIRMS, вогонь охопив практично весь 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

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