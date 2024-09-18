Италия передаст Украине систему ПВО SAMP-T

В Министерстве обороны Италии сообщили, что в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи. В частности, зенитный ракетный комплекс SAMP-T. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает местное издание Rainews.



«К концу месяца новая система Samp-T будет поставлена в Украину, и мы знаем, сколько стоит каждая минута задержки», — отметил министр обороны в своей заключительной речи на конференции «Европейская торговля противовоздушной и противоракетной обороной».



Глава оборонного ведомства напомнил, что ранее Италия уже передавала Украине систему противовоздушной обороны Samp-T.



Справка



Наземная система «земля-воздух» среднего радиуса действия — Mamba — наземный подвижный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты и крылатые ракеты. ЗРК разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales.



Ранее мы писали, что Министерство обороны Латвии заявило о передаче Украине боевых разведывательных гусеничных бронемашин CVR(T), ранее приобретенных у Великобритании. В целях обеспечения оперативной безопасности ведомство не раскрыло точное количество техники.