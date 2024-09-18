Італія передасть Україні систему ППО SAMP-T

У Міністерстві оборони Італії повідомили, що найближчим часом передадуть Україні новий пакет воєнної допомоги. Зокрема, зенітний ракетний комплекс SAMP-T. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє місцеве видання Rainews.



«До кінця місяця нову систему Samp-T буде поставлено в Україну, і ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки», — зазначив міністр оборони у своїй завершальній промові на конференції «Європейська торгівля протиповітряною та протиракетною обороною».



Глава оборонного відомства нагадав, що раніше Італія вже передавала Україні систему протиповітряної оборони Samp-T.



Довідка



Наземна система «земля-повітря» середнього радіуса дії — Mamba — наземний рухомий зенітний ракетний комплекс, призначений для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки та крилаті ракети. ЗРК розроблений європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France та Thales.



Раніше ми писали, що Міністерство оборони Латвії заявило про передачу Україні бойових розвідувальних гусеничних бронемашин CVR(T), раніше придбаних у Великобританії. З метою забезпечення оперативної безпеки відомство не розкрило точну кількість техніки.