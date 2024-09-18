В ВР провалили голосование за переименование более 300 населенных пунктов

Рада провалила голосование о переименовании более 300 населенных пунктов. Фото: Роман Лозинский

В среду, 18 сентября, в Верховной Раде прошло голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов Украины. Однако инициативу поддержало только 208 нардепов, решение принято не было. Об этом сообщил народный депутат Роман Лозинский.



«Парламент провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано Москвой в течение веков порабощения. Неформальное объединение «Депутаты московского патриархата» всеми правдами и неправдами накрутили коллег, поэтому на табло только 208 голосов. Это реванш», — отметил он.



По мнению Лозинского, это тотальный позор для Украины.



Кроме того, политик обнародовал фото с результатами, как именно голосовали депутаты.

В частности, парламентский комитет рекомендовал изменить названия 7 районов, 15 городов, 56 поселков и 263 сел.



К примеру, город Южный в Одесской области предлагается переименовать в Порт-Анненталь.



В Днепропетровской области город Новомосковск планируют переименовать в Самар, Павлоград — в Матвеев, Синельниково — в Роднополье, а Первомайск — в Шахтерское. Синельниковский район также получит новое название — Роднопольский район.



В Луганской области название города Первомайск сменят на Сокологорск, Молодогвардейск — на Атамановку, а Северодонецк — на Северскодонецк.



Во Львовской области город Червоноград переименуют в Шептицкий.



В Николаевской области город Южноукраинск станет Гардом, а Первомайск — Ольвиополем. Первомайский район также будет переименован в Ольвиопольский.



В Полтавской области город Дружба сменят на Хутор-Михайловский.



В Харьковской области город Красноград переименуют в Берестин, а город Первомайский — в Златополь.



В Черкасской области город Ватутино станет Богачевым.



Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. Планируется, что после принятия в целом налоги повысят с 1 октября.