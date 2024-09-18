У ВР провалили голосування за перейменування понад 300 населених пунктів

Рада провалила голосування про перейменування понад 300 населених пунктів. Фото: Роман Лозінський

У середу, 18 вересня, у Верховній Раді пройшло голосування за ухвалу про дерусифікацію назв 333 населених пунктів України. Проте ініціативу підтримало лише 208 нардепів, рішення ухвалено не було. Про це повідомив народний депутат Роман Лозінський.



«Парламент провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язане Москвою протягом століть поневолення. Неформальне об'єднання «Депутати московського патріархату» всіма правдами та неправдами накрутили колег, тож на табло лише 208 голосів», — зазначив він.



На думку Лозінського, це тотальна ганьба для України.



Окрім того, політик оприлюднив фото з результатами, як саме голосували депутати.

Зокрема, парламентський комітет рекомендував змінити назви 7 районів, 15 міст, 56 селищ та 263 сіл.



Наприклад, місто Південне в Одеській області пропонується перейменувати на Порт-Анненталь.



У Дніпропетровській області місто Новомосковськ планують перейменувати на Самар, Павлоград — на Матвєєв, Синельникове — на Роднопілля, а Первомайськ — на Шахтарське. Синельниківський район також отримає нову назву — Ріднопільський район.



У Луганській області назву міста Первомайськ змінять на Сокологорськ, Молодогвардійськ – на Атаманівку, а Сєвєродонецьк – на Сіверськдонецьк.



На Львівщині місто Червоноград перейменують на Шептицький.



На Миколаївщині місто Южноукраїнськ стане Гардом, а Первомайськ — Ольвіополем. Першотравневий район також буде перейменовано на Ольвіопольський.



На Полтавщині місто Дружба змінять на Хутор-Михайлівський.



У Харківській області місто Красноград перейменують на Берестин, а місто Первомайське — на Златополь.



У Черкаській області місто Ватутіне стане Багачовим.



Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила проект змін до Податкового кодексу у першому читанні. Планується, що після ухвалення загалом податки підвищать з 1 жовтня.