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«Меня два раза чуть не убило»: полицейские под обстрелами спасли нескольких жителей Донетчины

18 сентября 2024, 15:56

«Меня два раза чуть не убило»: полицейские под обстрелами спасли нескольких жителей Донетчины

Спасение людей в Донецкой области. Фото: кадр из видер Спасение людей в Донецкой области. Фото: кадр из видер

В Донецкой области за последнюю неделю экипаж полиции «Белый ангел» эвакуировал десятки людей, среди которых преимущественно пожилые люди. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

Так, решение о выезде приняли супруги из Гродовской громады. Накануне снаряды взорвались во дворе, люди чудом не пострадали и решили эвакуироваться. Правоохранители доставили их в шелтер в Покровск.

Также полицейские вывезли 87-летнюю маломобильную жительницу села Даченское. Экипаж перенес пенсионерку в машину и доставил на безопасную территорию.

Из села Миролюбовка правоохранители вывезли 71-летнюю женщину и 51-летнего мужчину.

По дороге люди рассказали, что им пришлось пережить.

«Дом пострадал, меня два раза чуть не убило. На огороде прилет был – половину огорода разнесло, окна вылетели. Постоянно ракеты летят, минометы бьют, ужас», – отметили эвакуированные.

Полиция призывает людей не пренебрегать своей безопасностью и своевременно эвакуироваться.

Напомним, что в июле полицейские под обстрелом спасли троих жителей города Красногоровка на Донетчине.

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