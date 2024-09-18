«Мене двічі мало не вбило»: поліцейські під обстрілами врятували кількох жителів Донеччини

Порятунок людей у Донецькій області. Фото: кадр із відео

В Донецькій області за останній тиждень екіпаж поліції «Білий янгол» евакуював десятки людей, серед яких переважно люди похилого віку. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Так, рішення про виїзд прийняло подружжя з Гродівської громади. Напередодні снаряди вибухнули у дворі, люди дивом не постраждали та вирішили евакуюватися. Правоохоронці доставили їх у шелтер до Покровська.

Також поліцейські вивезли 87-річну маломобільну мешканку села Даченське. Екіпаж переніс пенсіонерку до машини та доставив на безпечну територію.

Із села Миролюбівка правоохоронці вивезли 71-річну жінку та 51-річного чоловіка.

Дорогою люди розповіли, що їм довелося пережити.

«Будинок постраждав, мене двічі мало не вбило. На городі приліт був – половину городу рознесло, вікна вилетіли. Постійно ракети летять, міномети б'ють, жах», – зазначили евакуйовані.

Поліція закликає людей не нехтувати своєю безпекою та своєчасно евакуюватися.

Нагадаємо, що у липні поліцейські під обстрілом врятували трьох жителів міста Красногорівка на Донеччині.