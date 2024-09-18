Российский дрон ударил по Никополю, есть погибший и раненая

Россияне 18 сентября ударили по Никополю дроном-камикадзе. Известно об одном погибшем и раненом. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Отмечается, что пострадали 42-летний мужчина и 36-летняя женщина. Позже Лысак сообщил, что мужчина умер в больнице из-за тяжёлых травм.

Также в результате обстрела повреждено админздание.

Напомним, 2 сентября российские оккупанты из артиллерии ударили по Никополю Днепропетровской области. В результате атаки пострадали две местные жительницы.