Російський дрон ударив по Нікополю, є загиблий і пораненена

Росіяни 18 вересня вдарили по Нікополю дроном-камікадзе. Відомо про одного загиблого та поранену. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

Зазначається, що постраждали 42-річний чоловік та 36-річна жінка. Пізніше Лисак повідомив, що чоловік помер у лікарні через важкі травми.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю.

Нагадаємо, 2 вересня російські окупанти з артилерії вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок атаки постраждали дві місцеві мешканки.