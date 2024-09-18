В Покровске остается 16 тысяч людей, в городе отсутствует газ, вода и частично свет

По состоянию на среду, 18 сентября, в Покровске проживает 16 тысяч людей, среди них — 177 детей. Город подвергается обстрелам, российские оккупанты атакуют инфраструктуру и жилой сектор. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его словам, в Покровской громаде остается около 25 тысяч жителей.



Кроме того, в Покровске отсутствует газо- и водоснабжение, в некоторых районах и электроснабжение. Из-за этого под большим вопросом начало отопительного сезона.



«Враг просто выживает покровчан из родного города — разрушая объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают его жизнедеятельность. Все это значительно усложнит пребывание покровчан в городе в зимний период. Оставаться в громаде становится крайне опасным и невозможным для нормальной жизнедеятельности. С каждым днем прифронтовая жизнь горожан становится все тяжелее», — отметил он.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за последнюю неделю экипаж полиции «Белый ангел» эвакуировал десятки людей, среди которых преимущественно пожилые люди.