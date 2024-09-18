Выезжать становится все сложнее: как проходит эвакуация из Покровска

Эвакуация из Покровска. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Покровск всегда являлся одним из крупных транспортных хабов Донецкой области. До начала войны на Донбассе в 2014 году здесь проезжал скорый поезд, который соединял Донецк с Киевом. После захвата части Донецкой области конечной станцией маршрута стал именно Покровск.



Этим летом город вернул себе статус транспортного узла, но не по причине улучшения логистики или какого-то особого развития. К Покровску вплотную подошла война. Сюда стали съезжаться люди из соседних Селидово, Новогродовки, Горняка, Красногоровки, Украинска и Курахово.



Небезопасно и в самом Покровске: с августа город активно покидают люди, переезжая в более безопасные регионы Украины. При этом выезжать из Покровска с каждой неделей становится сложнее: российские войска наносят удары по мостам и дорогам, с железнодорожного вокзала больше не отправляется эвакуационний поезд из-за угрозы обстрелов.



Почему люди решаются уехать и как проходит эвакуация, узнайте в репортаже «Новостей Донбасса».

Покровск — транспортный узел, которой постоянно обстреливают

Еще совсем недавно платформа на железнодорожном вокзале Покровска была местом слез, прощаний и разрушенных планов. Но с начала сентября поездами людей не вывозят. Из-за постоянных обстрелов волонтерам приходится подстраиваться под обстоятельства, ведь российская армия целится в мосты, по которым эвакуируют гражданских. Основная дорога из Покровска в Днепр уже закрыта.



«Город делится на южную и северную часть. Есть определенные пути, они были и до этого. Люди вывозятся через эти пути, а не через мост. Да, это немного дольше, но эвакуация происходит альтернативными путями [в целях безопасности]», — отметил в разговоре с «Новостями Донбасса» глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Покровск пустеет из-за приближения фронта. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

А в полиции уточняют: информация о некоторых путях выезда из соображений безопасности не раскрывается, но в любом случае процесс эвакуации будет продолжаться до тех пор, пока это возможно.



«Некорректно будет рассказывать, как это все проходит, по каким дорогам движется [эвакуационный транспорт]. Дронами уже неоднократно враг наносил удар по эвакуационным группам. И просто нужно быть бдительными, понимать каким образом заехать и где будет проводиться эвакуация», — объясняет начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Павел Дьяченко.

В Покровске и соседних населенных пунктах была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Сейчас в Покровске осталось 19 тысяч человек из 48 тысяч, которые жили здесь еще в начале года. В Покровской громаде — 29 тысяч из 62 тысяч.



«В нашей громаде два города и 39 сел и поселков. Принудительная обязательная эвакуация детей и семей с детьми проходит в 14 населенных пунктах из 41. Поэтому вижу по результатам, что она идет активно. Люди прислушались, за что им спасибо. Она идет планово. Почти 75 или 77% имеют свой автотранспорт. Поэтому львиная доля от этого количества людей уехали самостоятельно», — говорит глава Покровской ГВА Сергей Добряк.

Покровск стал транзитным городом

Люди покидают город, который долгое время оставался тыловым. Сюда перемещались переселенцы из районов Донецкой области, куда раньше дошла война. Некоторые и сейчас приезжают в Покровск с намерением остаться.



Сергей Добряк говорит, что в первую очередь это люди, выехавшие из Мирнограда, Новогродовки и Гродовки. Однако, по его словам, мнение, что в Покровске безопаснее, — иллюзорно. К тому же в городе практически нет воды, газа и, вероятнее всего, не будет отопления.



«Чем отличается жизнь под теми же артиллерийскими обстрелами в Мирнограде или Покровске? Ничем. Ситуация с безопасностью ухудшается. Поэтому мы призываем всех людей эвакуироваться. Здесь только транзитом можно остаться на сутки, не больше. Например, дождаться автобуса. Нет смысла здесь снимать жилье и оставаться даже на месяц», — объясняет Добряк.

Покровск. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Среди тех, кто приехал в Покровск с целью остаться, но быстро поменял свое решение — Надежда и Александр. Сами они из Селидово, где последние недели идут бои. Две недели пенсионеры снимали квартиру в Покровске.



«Я сидела дома, потому что страшно выходить. Возле подъезда сидим — летят дроны, сколько раз было. Так что страшно было выходить. Я лично не выходила в последнее время», — делится с «Новостями Донбасса» воспоминаниями о ситуации в Селидово переселенка Надежда.

Покровск стал для Надежды транзитным городом на пути из Селидово. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Александр также отметил, что в их с Надеждой городе стало небезопасно.



«Мы уже привыкли. У нас с начала войны гахало, но потихоньку, а потом начали ближе. Уже почти город весь разбили. Рынок горел, машин сколько погорело, людей погибших было много», — вспоминает Александр.

Александр гуляет с собакой Чарли перед отправкой эвакуационного автобуса. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

В Покровск пенсионеры приехали на своей машине, но в итоге оставили ее родственникам. Эвакуируются на автобусе. С собой взяли самое важное — собаку и кота.



«Как мы их можем оставить? Это наши дети. Это Чарличек, а это Мирошка. Котик, Мирончик наш. Куда бы мы ни ехали, везде они с нами», — рассказала про домашних питомцев Надежда.



По словам Александра, животные все понимают. Им дают лекарства, делают уколы. Также хозяева чипировали их.

Кот Мирон также уезжает из Покровска. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

В Покровской администрации говорят: ежедневно эвакуационными автобусами из города выезжают до ста человек. Их отвозят в Павлоград в соседней Днепропетровской области, где регистрируют и распределяют в другие регионы.



«Еще две недели назад на нашей локации в Покровске на протяжении двух лет был областной эвакуационный пункт. Шелтер, который россияне развалили двумя ракетами С-300. От нас ходил эвакуационный поезд. Сейчас эвакуационный пункт областной и шелтер перемещены в Павлоград», — пояснил глава Покровской ГВА Сергей Добряк.

С эвакуацией помогают украинские и международные организации

Транспорта для эвакуации хватает. Вывозят людей украинские и международные организации — это «Схід СОС», «Ангелы спасения», «Волонтерский штаб», гуманитарная миссия «Пролиска» и эвакуационные отряды полиции.



Например, Виталий — водитель одного из таких эвакуационных автобусов. С апреля 2022 года он вывозит людей из прифронтовых городов Донбасса. Среди них Лисичанск, Северодонецк, Бахмут, а теперь и Покровск.

Виталий и эвакуационный автобус, который он водит. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

«Работаю каждый день, уже 35-й день без выходных работаю. С 6 утра выезжаю из Славянска, приезжаю домой в 9-10 вечера. Иногда в час ночи приезжал. У меня даже бывает, что я по две ходки делаю на Павлоград: по 45 с лишним человек одна ходка. За период эвакуации Покровска и Покровского района лично я вывез около двух тысяч человек», — рассказывает сотрудник благотварительного фонда «Ангелы спасения» Виталий.



«Нас попросили помочь с эвакуацией людей. В данном случае это люди из Горняка — города, который, по моим данным, сейчас находится ближе, чем в двух километрах от линии фронта. Мы приняли этих людей примерно в десяти километрах от линии фронта, где украинская полиция передала их нам», — говорит «Новостям Донбасса» волонтер из Люксембурга Филипп Якоб.

Волонтер из Люксембурга Филипп Якоб помогает жителям Донецкой области эвакуироваться. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

С эвакуацией помогают и другие волонтерские организации, транспортируя пожилых людей.



«Мы ездим по адресным заявкам или по массовым переселениям. Сейчас едем за бабушкой. Будем ее вывозить до эвакуационной точки, откуда она, наверное, поедет поездом через плечо или два плеча, либо автобусом до Днепра», — говорит нам по дороге Богдан, волонтер организации «Европейские традиции благотворительности».



С одной стороны, кажется, что чем больше организаций, тем больше людей они смогут вывезти, но есть в этом и минусы. Те, кто хочет эвакуироваться, звонят на горячие линии разных миссий и везде оставляют заявки. В итоге волонтеры приезжают в уже пустые дома.



«Говорят, что люди эвакуированы около пяти дней назад, поэтому едем на место встречи экипажей ждать новые заявки», — отметил Богдан.

Волонтеры Кирилл и Богдан едут забирать пожилую женщину, которая оставила заявку на эвакуацию. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

По словам волонтеров, они периодически сталкиваются на местах с людьми, которые отказываются выезжать.



«Приезжаем, а там уже или нет людей, или люди живут, но говорят: „Нет, то родственники оставили заявку, мы никуда не поедем“. И мы там под обстрелами прячемся, приезжаем, а там: „Мы никуда не поедем — рано, не хотим, завтра поедем“», — вспоминает Кирилл, волонтер организации «Европейские традиции благотворительности».



Он добавляет: таких заявок-пустышек примерно половина. Люди до последнего держатся за свои дома и часто такие решения стоят им здоровья или даже жизни.



«У нас было такое, что мы приехали на эвакуацию, забираем людей, часть из которых говорят: "Мы не поедем, мы останемся тут". Хорошо. Мы пакуемся, едем по следующему адресу, еще людей берем, едем в Харьков, и по дороге нам по рации передают, что везем раненых, "трехсотых" после прилета, просят забрать на блокпосте. Мы ждем. Привозят нам раненых, перебрасываем в машину, смотрим — а это те люди, что отказались ехать», — объясняет Кирилл.

Волонтеры доставили людей в Покровск из более опасных районов. Здесь они пересядут на автобус в Павлоград. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Медиков осталось мало, но все еще приезжает команда «Врачей без границ»

В самом Покровске раненых лечить уже практически некому. Все больницы закрыты. Но пациентов пока еще перевозит международная гуманитарная организация «Врачи без границ». В августе медики выполнили 320 эвакуаций из Покровска.



Ранее команда «Врачей без границ» постоянно находилась в городе, но из-за регулярных обстрелов переехала в Славянск и населенные пункты Днепропетровщины. Как только поступает вызов, медики едут в Покровск.



«Мы занимаемся перевозками. Перевозками больных из одного лечебного учреждения в другое. И наши больные, наши пациенты — они очень разные. Это пациенты с соматическими заболеваниями, это пациенты с ранениями, к сожалению. Это могут быть люди с легкой степенью тяжести заболевания, а могут быть даже больные в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Наша бригада, в которой я работаю, занималась перевозкой таких больных», — рассказала «Новостям Донбасса» медик по неотложным состояниям «Врачей без границ» Марина Баева.

В начале апреля в результате ночного обстрела Покровска был разрушен офис «Врачей без границ». Фото: пресс-служба организации

Сколько «Врачи без границ» еще будут работать в Покровске — неизвестно. Все зависит от ситуации с безопасностью.



«Вся эта атмосфера растерянных людей, покидающих свои дома... Очень сердце разрывается, что так много людей это все задело и стараешься каждому из них помочь. Мы будем оставаться настолько долго, насколько мы сможем. Насколько нужно», — подчеркивает Баева.

Эвакуация спасает жизнь

Обычным людям волонтеры, наоборот, советуют не оставаться в прифронтовых городах до последнего, а выезжать как можно скорее. Чтобы уговорить их покинуть опасные районы, полицейским, например, приходится брать на себя роль психологов.



«Семьи, в которых есть дети, прислушиваются. Есть понимание ситуации с безопасностью, когда уже приезжают полицейские или сотрудники ГСЧС, то родители послушали и принимают решение об эвакуации. При общении это получается, когда мы рассказываем с примерами. К сожалению, очень тяжелыми и очень ужасными», — говорит «Новостям Донбасса» начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Павел Дьяченко.

Эвакуация из Покровска. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Но соглашаются не все. Каждого держит связь с домом. Александр и Надежда признаются, что решились выехать из Селидово только тогда, когда в городе пропали свет, вода и связь. Они оставили все и надеются, что их имущество не разграбят. Но к такому готов не каждый.



«Вот остановка: люди с детьми, с чемоданами, с сумками тоже побросали все и поехали. Кто не хочет бросать, говорят: "Я только сделала ремонт почти на миллион гривен, и что мне теперь, бросить?"», — говорит мужчина.



Решился эвакуироваться и Юрий. В Покровске он работал на заводе, но предприятие закрылось.



«Война началась — и все. Все ж предприятия закрылись. Мало того, что они закрылись. Их же поразбивали. Были прилеты по заводам и от заводов уже ничего не осталось. Там одна щебенка осталась», — сетует житель Покровска Юрий.

Юрий решил покинуть Покровск. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Мужчина говорит, что самый главный стимул к эвакуации — обстрелы рядом с домом. Чем ближе прилеты, тем быстрее человек принимает решение выезжать.



«У кого очень рядом прилетает, те люди уже для себя решили полностью выезжать. Очень сильно обстреливают. Электричества нет. Давали временами подзарядить, а потом, возможно, его всю зиму не будет. Ждать, когда прилетит опять... Нет смысла оставаться, потому что весь город выехал», — заключил Юрий.



До того, как Россия решила превратить Покровск в полигон для отработки своих ударов, Юрий никогда не покидал город. Он родился в Покровске, но сейчас вынужден ехать в Павлоград. Туда же направляются и Надежда с Александром. Куда все они попадут потом — никто из них пока не знает, но главное, что они сохранили свои жизни.

Покровск. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Если вы решили эвакуироваться из Покровска, позвоните на горячую линию на один из этих номеров:

Колл-центр Донецкой области для заявок на эвакуацию 0 800 500 121 .

. Контактный центр Покровской городской военной администрации 0 800 300 101.

Там вам расскажут, куда подъезжать — в целях безопасности автобусы курсируют с разных локаций. Несмотря на комендантский час, который в Покровске длится 20 часов в сутки, эвакуация проводится с 6:00 до 21:00.



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