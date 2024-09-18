У Покровську залишається 16 тисяч людей, у місті немає газу, води та частково світла

Станом на середу, 18 вересня, у Покровську проживає 16 тисяч людей, серед них — 177 дітей. Місто зазнає обстрілів, російські окупанти руйнують інфраструктуру та житловий сектор. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, у Покровській громаді залишається близько 25 тисяч мешканців.



Крім того, у Покровську відсутнє газо- та водопостачання, у деяких районах і електропостачання. Через це під великим питанням початок опалювального сезону.



«Ворог просто виживає покровчан з рідного міста — руйнуючи об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують його життєдіяльність. Все це значно ускладнить перебування покровчан у місті в зимовий період. Залишатися в громаді стає вкрай небезпечним та неможливим для нормальної життєдіяльності. З кожним днем прифронтове життя городян стає дедалі важчим», — зазначив він.



Раніше ми писали, що на Донеччині за останній тиждень екіпаж поліції «Білий янгол» евакуював десятки людей, серед яких переважно люди похилого віку.