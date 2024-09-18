СБУ: Местные сотрудники «МЧС» в Луганске под видом «гуманитарки» поставляют военным технику

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на трех человек, которые сотрудничают с оккупационной администрацией на временно захваченной части территории Луганской области.



«Речь идет о Евгении Кацавалове — руководителе оккупационного управления "МЧС ЛНР" и двух его заместителях — Виталии Кучерове и Романе Кочетове. После назначения их на "должности" в 2023 году фигуранты приступили к выполнению указаний Кремля по логистическому обеспечению оккупационных группировок РФ, воюющих на восточном фронте», — говорится в сообщении СБУ.



По информации спецслужбы, подозреваемые организовали переправку боевых FPV-дронов из России на передовую — оккупационным войскам.



«Для маскировки военных маршрутов коллаборанты осуществляли перевозку БпЛА грузовиками под видом гуманитарной помощи для гражданского населения фронтовых районов. Одновременно такими "гумконвоями" вражеские сообщники переправляли войскам РФ боеприпасы и военную амуницию», — установили в СБУ.



Кроме того, коллаборанты организовали изготовление взрывных устройств для беспилотников, которые используют для атак на передовые подразделения Сил обороны Украины.



Всех троих подозревают по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора).



Подозрения предъявлены заочно.