Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

СБУ: Местные сотрудники «МЧС» в Луганске под видом «гуманитарки» поставляют военным технику

18 сентября 2024, 18:51

СБУ: Местные сотрудники «МЧС» в Луганске под видом «гуманитарки» поставляют военным технику

СБУ: Местные сотрудники «МЧС» в Луганске под видом «гуманитарки» поставляют военным технику

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на трех человек, которые сотрудничают с оккупационной администрацией на временно захваченной части территории Луганской области.

«Речь идет о Евгении Кацавалове — руководителе оккупационного управления "МЧС ЛНР" и двух его заместителях — Виталии Кучерове и Романе Кочетове. После назначения их на "должности" в 2023 году фигуранты приступили к выполнению указаний Кремля по логистическому обеспечению оккупационных группировок РФ, воюющих на восточном фронте», — говорится в сообщении СБУ.

По информации спецслужбы, подозреваемые организовали переправку боевых FPV-дронов из России на передовую — оккупационным войскам. 

«Для маскировки военных маршрутов коллаборанты осуществляли перевозку БпЛА грузовиками под видом гуманитарной помощи для гражданского населения фронтовых районов. Одновременно такими "гумконвоями" вражеские сообщники переправляли войскам РФ боеприпасы и военную амуницию», — установили в СБУ.

Кроме того, коллаборанты организовали изготовление взрывных устройств для беспилотников, которые используют для атак на передовые подразделения Сил обороны Украины.

Всех троих подозревают по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора).

Подозрения предъявлены заочно. 

ТЕГИ

Места
Луганск
Организации
Мчс ЛНР
Прочее
гуманитарная помощь военная техника

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:51
СБУ: Местные сотрудники «МЧС» в Луганске под видом «гуманитарки» поставляют военным технику
11:59
На оккупированной Луганщине введен режим ЧП из-за бушующих пожаров
09:56
Агрессор проводит массированные атаки на Покровском направлении — Генштаб
23:00
Главное за день: Армия РФ атакует дамбу Кураховского водохранилища. Россияне снова казнили пленного
22:47
«ДНР»: Пятеро жителей Донецка и Горловки ранены за день
20:27
На оккупированной Луганщине задержан мужчина, которого подозревают в поджогах полей
18:34
От склада ничего не осталось: как выглядит военный объект РФ в Мариуполе после удара ВСУ
16:56
«ДНР» объявила чрезвычайную ситуацию в 9 районах и 11 городах из-за крупных пожаров
15:59
В оккупированном Донецке произошел «прилет» в Ленинском и Куйбышевском районах: есть пострадавшие
13:55
Россия украла зерна у Украины почти на 6,5 млрд долларов — WSJ
10:26
За сутки войска РФ 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
10:02
Масштабные лесные пожары на оккупированной Луганщине: сгорели уже более полутора сотен домов
00:22
Скандал среди военных на Донбассе: россияне расследуют гибель неугодных штурмовиков
23:50
В оккупированном Снежном тушат пожар: огонь подобрался к домам
23:00
Главное за день: Путин утвердил увеличение армии РФ. Под Угледаром уничтожена шахта
22:59
Часть оккупированной Луганщины окутал смог — в крупных пожарах уже сгорело 37 домов
17:02
В Мариуполе установили памятник оккупанту, который захватывал город в 2022 году
16:58
Возле Угледара российские захватчики взорвали копер шахты «Южнодонбасская № 3»
14:10
Пушилин рассказал, какие захваченные города Донетчины не подготовили к отопительному сезону
11:38
«АТЕШ» обнаружил склад боеприпасов россиян в Донецкой области
все новости
18:51
СБУ: Местные сотрудники «МЧС» в Луганске под видом «гуманитарки» поставляют военным технику
17:26
В Покровской администрации рассказали о строительстев фортицикационных сооружений
17:25
Из-за лесных пожаров в Изюмском районе Харьковщины эвакуировали жителей села Андреевка
17:20
Спасатели потушили масштабный пожар в ландшафтном парке под Краматорском: горели восемь гектар леса
17:09
В Покровске остается 16 тысяч людей, в городе отсутствует газ, вода и частично свет
16:19
Российский дрон ударил по Никополю, есть погибший и раненая
16:16
Литва анонсировала помощь Украине еще на 50 млн евро до конца года
15:56
«Меня два раза чуть не убило»: полицейские под обстрелами спасли нескольких жителей Донетчины
15:28
В ВР провалили голосование за переименование более 300 населенных пунктов
14:39
Италия передаст Украине систему ПВО SAMP-T
14:15
Детонация боеприпасов в Тверской области РФ вызвала землетрясение
13:40
Масштабный пожар под Лиманом: на четвертые сутки загорелись уже более полутысячи гектар леса
13:10
Войска России ударили по Константиновке и Малиновке на Донетчине: шесть человек получили ранения
13:09
В администрации Мирнограда ответили, сколько людей остается в городе
12:27
Взрыв российской авиабомбы вызвал вчерашний лесной пожар под Краматорском
11:59
На оккупированной Луганщине введен режим ЧП из-за бушующих пожаров
11:55
На Херсонщине из-за обстрелов РФ погиб один человек, ранены шесть
11:47
Удар по складу БК в Тверской области: арсенал атаковали более 100 дронов, уничтожены большие запасы ракет
10:59
Российские оккупанты за сутки 17 раз атаковали Донетчину, повреждены дома и админздания
10:45
Запорожская область попала под массированный обстрел россиян, есть погибшие и раненые
все новости
ВИДЕО
Масштабный пожар в ландшафтном парке под Краматорском. Фото: ГСЧС Спасатели потушили масштабный пожар в ландшафтном парке под Краматорском: горели восемь гектар леса
18 сентября, 17:20
Спасение людей в Донецкой области. Фото: кадр из видер «Меня два раза чуть не убило»: полицейские под обстрелами спасли нескольких жителей Донетчины
18 сентября, 15:56
Мониторинговый сервис сообщил о землетрясении в Тверской области сегодня утром. Скриншот с сайта VolcanoDiscovery Детонация боеприпасов в Тверской области РФ вызвала землетрясение
18 сентября, 14:15
Масштабный лесной пожар под Лиманом. Фото: ГСЧС Масштабный пожар под Лиманом: на четвертые сутки загорелись уже более полутысячи гектар леса
18 сентября, 13:40
Пожар на окраине Краматорская был вызван взрывом российской авиабомбы. Фото: Нацполиция Взрыв российской авиабомбы вызвал вчерашний лесной пожар под Краматорском
18 сентября, 12:27
Детонация на складе БК в Тверской области РФ. Фото: кадр из видео Удар по складу БК в Тверской области: арсенал атаковали более 100 дронов, уничтожены большие запасы ракет
18 сентября, 11:47
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор