СБУ: Місцеві співробітники «МНС» в Луганську під виглядом «гуманітарки» постачають військовим техніку

Служба безпеки зібрала доказову базу ще на трьох осіб, які співпрацюють з окупаційною адміністрацією на тимчасово захопленій частині території Луганської області.



«Йдеться про Євгена Кацавалова — керівника окупаційного управління "МНС ЛНР" та двох його заступників — Віталія Кучерова та Романа Кочетова. Після призначення їх на "посади" 2023 року фігуранти розпочали виконання вказівок Кремля щодо логістичного забезпечення окупаційних угруповань РФ, що воюють на східному фронті», — йдеться у повідомленні СБУ.



За інформацією спецслужби, підозрювані організували переправляння бойових FPV-дронів із Росії на передову — окупаційним військам.



«Для маскування військових маршрутів колаборанти здійснювали перевезення БпЛА вантажівками під виглядом гуманітарної допомоги для цивільного населення фронтових районів. Водночас такими "гумконвоями" ворожі спільники переправляли військам РФ боєприпаси та військову амуніцію», — встановили в СБУ.



Крім того, колаборанти організували виготовлення вибухових пристроїв для безпілотників, які використовують для атак передові підрозділи Сил оборони України.



Усіх трьох підозрюють за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільні зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора).



Підозри пред'явлені заочно.