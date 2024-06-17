Управляет «филиалом» МЧС РФ на оккупированной Луганщине: СБУ сообщила о подозрении коллаборанту

Заместитель начальника «Главного управления МЧС России по ЛНР» Роман Кочетов. Фото: СБУ

Следователи СБУ собрали доказательную базу по отношению к бывшему работнику органов МЧС Украины, который после 2014 года перешел на сторону РФ и «делает карьеру» в оккупационных органах власти. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Речь идет о Романе Кочетове. Ранее мужчина работал на разных должностях в так называемом «МЧС ЛНР», в том числе возглавлял один из департаментов. После реорганизации этой структуры коллаборанта назначили заместителем начальника так называемого «Главного управления МЧС России по ЛНР».

По имеющимся данным, он координирует деятельность оккупационного МЧС в сфере противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности объектов, сферу информационных технологий и связи, применение беспилотных авиационных систем.

Он поддерживает связи с силовыми органами страны-агрессора и способствует легитимизации фейковых государственных структур, незаконно созданных захватчиками в Луганской области.

СБУ сообщила ему о подозрении в коллаборационной деятельности – по ч. 5 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Напомним, что СБУ задержала организатора «уклонистской схемы», который переправлял жителей Донецкой области в Венгрию.