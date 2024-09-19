В Краматорске пропал свет из-за обстрела за пределами города

В Краматорске по крайней мере у части абонентов сегодня утром ,19 сентября, пропало электроснабжение. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



По информации «Новостей Донбасса», проблемы с электроснабжением в Краматорске возникли после российского обстрела в Краматорском районе.



Из-за отсутствия света у местных жителей также наблюдаются проблемы со связью и водоснабжением.



В то же время, по информации жителей соседней Дружковки, в их городе свет есть, но лампочки мигали. Воды также нет.



Ранее сообщалось, что в Покровске после обстрелов из-за значительных повреждений энергетических объектов невозможно возобновить электроснабжение северной части города.