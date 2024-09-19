У Краматорську зникло світло через обстріл за межами міста

У Краматорську принаймні частина абонентів залишилася без світла сьогодні вранці, 19 вересня. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».



За інформацією «Новин Донбасу», проблеми з електропостачанням у Краматорську виникли після російського обстрілу у Краматорському районі.



Через відсутність світла у місцевих жителів також спостерігаються проблеми із зв'язком та водопостачанням.



Водночас, за інформацією жителів сусідньої Дружківки, в їх місті світло є, але лампочки блимали. Води також немає.



Раніше повідомлялося, що у Покровську після обстрілів через значні пошкодження енергетичних об'єктів неможливо відновити електропостачання північної частини міста.